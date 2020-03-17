Умарк и Ларсен — лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина — 2020

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Лучшим защитником стал Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». В шести матчах против «Авангарда» он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +5.

Среди нападающих был отмечен лидер уфимцев Линус Умарк. В серии с «Авангардом» шведский нападающий записал в свой актив 12 (1+11) очков, лишь в одном матче из шести набрав менее 2 баллов за результативность.

Лучшим вратарем назван Харри Сятери из «Сибири», у которого четыре победы в пяти матчах, в двух из которых он сохранил свои ворота «сухими». Финский голкипер отразил 96,11% бросков (в общей сложности — 180, в среднем — 36,0 за игру) при коэффициенте надежности 1,45.



Из числа новичков лига отметила защитника «Металлурга» Артема Минуллина, в пяти матчах серии с «Барысом» набравшего 3 (1+2) очка с показателем полезности +3.

Напомним, накануне КХЛ приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина сроком на одну неделю из-за коронавируса.