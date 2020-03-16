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КХЛ официально приостановила плей-офф на одну неделю

23:36, 16.03.2020
КХЛ официально приостановила плей-офф на одну неделю
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объявила о приостановлении плей-офф Кубка Гагарина сроком на одну неделю.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», — говорится в сообщении лиги.

Таким образом, КХЛ намерена переделать сетку плей-офф с учетом снятия с чемпионата казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита».

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах лиги.

СпортХоккей
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