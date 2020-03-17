Экс-вратарь «Ак Барса» и «Нефтехимика» Касутин завершил карьеру

Бывший голкипер «Ак Барса» и «Нефтехимика» Иван Касутин объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста.

— В 2017 году сыграл за «Нефтехимик», потом перешел в новокузнецкий «Металлург». В прошлом сезоне карьеру завершать не собирался, но попал на своеобразное время, когда целый ряд возрастных вратарей России стал невостребованным. Много тренировался, были определенные предложения из разных лиг, но этой зимой все-таки понял: мое время как действующего хоккеиста истекло. Официально объявляю о завершении карьеры.

— Ее лучшие моменты?

— Наверное, плей-офф-2010 в составе «Нефтехимика». Команда Владимира Крикунова тогда звенела, стал лучшим в Лиге по коэффициенту надежности — 1,36 шайбы за игру, а также проценту отраженных бросков и количеству сухих матчей. Не могу забыть и игры за сборную России, — заявил Касутин в интервью Russia-hockey.

За нижнекамский «Нефтехимик» Касутин выступал дважды. Вначале с 2008 по 2011 годы, откуда транзитом из московского «Спартака» перешел в казанский «Ак Барс». Обратно в Нижнекамск вратарь вернулся в сезоне-2016/17. С 2018 года Касутин оставался без клуба и тренировался индивидуально.

После завершения карьеры 33-летний голкипер планирует заняться предоставлением услуг финансового планирования для хоккеистов.