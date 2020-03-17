На землях казанского «Сантехприбора» возведут новый ЖК

Владелец Волжского домостроительного комбината, собственник группы компаний-застройщиков, которые возводили многоэтажки в Волжске, Зеленодольске, Казани и Йошкар-Оле Николай Морсин выкупил долги казанского завода «Сантехприбор» и приобрел его земли, предназначенные, согласно проекту планировки Адмиралтейской слободы, под жилую застройку.



По его словам, концепцию застройки северного участка — квартала рядом с Садом рыбака общей площадью 2,77 га — разработал московский архитектор Александр Аляев. Концепция, уверяет он, уже прошла ряд согласований — теперь ее требуется только слегка доработать.



На участке рядом с Садом рыбака в рамках реализации утвержденного в прошлом году проекта планировки Адмиралтейской слободы планируется построить и сдать около 30 тысяч квадратных метров жилья.

— Это будут жилые дома, которые нравятся сегодня покупателям квартир, — описал собеседник «Реального времени» основные параметры планируемой застройки. — Здания комфорт-класса, небольшой этажности, с удобным, без автомобилей, единым дворовым пространством и подземными парковками.

Этажность — максимум 5—6 этажей — диктуют и ограничения высотности застройки в зоне ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры.

— Не выше 26 метров, — припомнил норматив Морсин. — Но в первой линии это будут здания высотой всего 2—3 этажа.

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