Bloomberg: курса доллара может вырасти до 97 рублей

Агентство Bloomberg подготовило подсчеты, согласно которым доллар может вырасти еще на 30 процентов — до 97 рублей за доллар. Причиной этому может стать вспышка коронавируса.

По данным аналитиков, в этой ситуации наиболее пострадают валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками — страны Латинской Америки, Южная Африка, Индонезия и Индия, передает «РИА Новости».

Впрочем, такой сценарий маловероятен, считает старший аналитик УК «Регион инвестиции» Михаил Поддубский.

Ранее Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 0—0,25%.

