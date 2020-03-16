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Правительство РФ: «Ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России»

23:23, 16.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Правительство РФ: «Ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России»
Фото: kremlin.ru

В правительстве РФ ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об опасной ситуации с коронавирусом в России. Москва обратила внимание Минска на процентное соотношение заболевших к общему числу граждан.

«В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в сообщении кабмина РФ.

В правительстве заверили, что Россия не «полыхает от коронавируса».

Напомним, что РФ вводит запрет на въезд иностранцев. Он вступит в силу с 18 марта.

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