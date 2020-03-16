Правительство РФ: «Ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России»

В правительстве РФ ответили на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об опасной ситуации с коронавирусом в России. Москва обратила внимание Минска на процентное соотношение заболевших к общему числу граждан.

«В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в сообщении кабмина РФ.

В правительстве заверили, что Россия не «полыхает от коронавируса».

Напомним, что РФ вводит запрет на въезд иностранцев. Он вступит в силу с 18 марта.