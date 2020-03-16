В Сети опубликовали еще одно видео дорожного конфликта в Казани

В соцсетях опубликовали запись камеры наблюдения, которая запечатлела дорожный конфликт на Мамадышском тракте в Казани.

Эта запись позволяет увидеть, что водитель легковой машины остановил белый кроссовер и несколько раз ударил через окно своего собеседника.

После этого он садится в свой автомобиль, а белый кроссовер врезается в машину. Потом отъезжает и еще раз врезается. А когда паркетник отъезжает в третий раз, водитель легковушки выходит из нее, и белая иномарка сбивает его.

Напомним, что ранее появилось видео с другого ракурса, снятое одним из водителей, находившихся на том же перекрестке.