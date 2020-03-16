В Казани водитель белого кроссовера сбил оппонента, пытавшегося его остановить — видео

В Казани пользователи соцсетей сняли на видео дорожный конфликт. В нем водитель белого кроссовера сбил своего оппонента прямо на перекрестке и врезался еще в один автомобиль.

Судя по видео, из-за возникшего ранее конфликта водитель седана попытался перегородить дорогу белому кроссоверу. Он поставил свое авто посреди дороги и вышел из машины.





Тогда хозяин другого авто решил объехать мешающую машину и добавил газу. В итоге он сбил своего оппонента, после чего врезался в третий автомобиль.

В конце ролика видно, что сбитый автомобилист поднялся с земли и отряхнулся.