Минспорт РФ запретил проведение международных спортивных турниров в России из-за коронавируса

Министерство спорта РФ запретило проведение международных спортивных соревнований на территории России до особого разрешения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ из министерства.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.

Также Минспорта РФ порекомендовало ограничить проведение российских соревнований, кроме тех, которые являются отборочными к Олимпийским играм.

«Рекомендовать ограничить проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к играм Олимпиады, с 16 марта 2020 года до особого распоряжения. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе министерства.

Более детальная информация о вводимых ограничениях в скором времени появится на официальном сайте Минспорта РФ.