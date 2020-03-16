На стройке БКК завершено устройство подпорных стен и опор путепровода через Фермское шоссе

Фото: Миндортранс РТ

Миндортранс РТ отчитался о ходе строительства первого этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской. За неделю завершены работы по устройству подпорных стен и опор путепровода через Фермское шоссе, устройству пролетного строения левой проезжей части путепровода и переустройству газопровода.

Напомним, строительство БКК стартовало в июле 2019 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас 64 рабочих продолжают работы по разработке грунта и формированию откосов на участке от улицы Мидхата Булатова до Фермского шоссе. Проводится засыпка подпорных стен на подходах к путепроводу, устройство опалубки и армирование пролетного строения путепровода под правую проезжую часть. Также ведется строительство опор пешеходного перехода на улице Борисковской и ливневой коммуникации, передает ведомство.



Ранее в Казани началось строительство второго этапа Большого Казанского кольца (БКК).

