«Казанькомпрессормаш» и Siemens поставят компрессоры для проекта «Новатэка»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Немецкая компания Siemens и «Казанькомпрессормаш» (группа ГМС) получили контракт на поставку газовых турбин и компрессорного оборудования стоимостью около 130 млн евро для проекта по сжижению природного газа «Новатэка» «Обский СПГ».



Так, Siemens поставит на две линии завода семь турбин SGT-700, а «Казанькомпрессормаш» в 2021 году установит на «Обском СПГ» десять компрессоров, которые способны работать при низких температурах.



Стоимость контакта на поставку оборудования составит около 130 млн евро (10,5 млрд рублей). Помимо этого, «Новатэк» будет 20—25 лет платить за сервис, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что на заводе «Казанькомпрессормаш» началось строительство нового производства по выпуску крупногабаритных компрессоров. В новом цехе будет налажен выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт.