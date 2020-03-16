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Маганов: «Татнефть» имеет запас прочности и может работать при самых низких ценах на нефть

10:05, 16.03.2020
Маганов: «Татнефть» имеет запас прочности и может работать при самых низких ценах на нефть
Фото: realnoevremya.ru

Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что компания имеет достаточный запас финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любых ценах на нефть.

«Мы уже неоднократно проходили через разные экономические «шоки» и готовы к таким вызовам (падению цен на нефть — ред). «Татнефть» обладает достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен», — отметил Маганов.

Он подчеркнул, что собственная нефтепереработка на комплексе «ТАНЕКО» является дополнительным фактором устойчивости компании.

«Компания умеет эффективно работать с активами на финальной стадии разработки и реализует стратегию, предполагающую рост добычи до 38,4 млн тонн к 2030 году. Мы, безусловно, хотели бы раскрыть весь свой потенциал», — передает «Интерфакс» слова главы «Татнефти».

Кроме того, в компании отметили, что после снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ «Татнефть» может нарастить добычу.

«При этом рост добычи не самоцель. Для нас важен экономический эффект от увеличения добычи», — сказал Маганов.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» после развала соглашения ОПЕК+ готова уже в марте увеличить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономика Татарстан
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