Маганов: «Татнефть» имеет запас прочности и может работать при самых низких ценах на нефть

Глава «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что компания имеет достаточный запас финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любых ценах на нефть.

«Мы уже неоднократно проходили через разные экономические «шоки» и готовы к таким вызовам (падению цен на нефть — ред). «Татнефть» обладает достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен», — отметил Маганов.

Он подчеркнул, что собственная нефтепереработка на комплексе «ТАНЕКО» является дополнительным фактором устойчивости компании.

«Компания умеет эффективно работать с активами на финальной стадии разработки и реализует стратегию, предполагающую рост добычи до 38,4 млн тонн к 2030 году. Мы, безусловно, хотели бы раскрыть весь свой потенциал», — передает «Интерфакс» слова главы «Татнефти».

Кроме того, в компании отметили, что после снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ «Татнефть» может нарастить добычу.

«При этом рост добычи не самоцель. Для нас важен экономический эффект от увеличения добычи», — сказал Маганов.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» после развала соглашения ОПЕК+ готова уже в марте увеличить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки.

