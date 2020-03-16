В период половодья власти Казани усилят контроль качества питьевой воды

Власти Казани начали подготовку к паводку. В каждом районе сформированы мобильные группы, укомплектованные техникой. Об этом сообщили на «деловом понедельнике».

В этом году глубина промерзания грунта при среднегодовом значении 57 см в жилых массивах составляет от 35 до 70 см: в Константиновке — 50—70 см, в Царицыно — 40—65 см, в Мирном — 25—68 см, в Кировском районе — 55—65 см. Талые воды скапливаются на ледяной подстилке, и в случае устойчивого потепления возможны подтопления. В частности, возможно подтопление низинных территорий в жилых массивах, через которые протекают малые реки Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

Для предотвращения подтопления вывезен снег с территории вокруг 35 пешеходных подземных переходов, и очищены от грязи и мусора их водоприемные лотки. Проводится обход домовладений, жителям объясняют, как вести себя на период паводка.

Во время паводка планируется усилить контроль качества питьевой воды и особенно следить за состоянием иловых полей, очистных сооружений и инженерной защиты города.

