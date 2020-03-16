В Италии собачники выгуливают питомцев по 7 раз в день ради возможности выйти на улицу

В Италии, которая стала эпицентром заболеваемости в Европе, только за сутки с 13 на 14 марта скончались 250 человек. Всего зараженных — более 17 600. Отмечено, что именно здесь идет самый быстрый рост заражения в мире. Страна на карантине с 10 марта, однако ряд школ в Ломбардии, с которой началась эпидемия, не работает еще с начала февраля.

Ситуация в Италии — одна из тяжелейших. Очень ярко об этом рассказал в соцсетях один из докторов из Бергамо: как больницы города превратились в одну большую реанимацию, как поток больных увеличивается с каждым днем, что теперь нет хирургов, отоларингологов или терапевтов, есть только врачи, занятые одним делом — спасением жизней...

Стефано Равенда из Браччано рассказал «Реальному времени» о том, как Италия переживает эпидемию. Его текст перевела для нас его жена Люция Назипова:

— Что изменилось во время коронавируса? По утрам оглушительная тишина снаружи. Ее нарушают только звуки от редких машин и очень редкие голоса. Это первый признак перемен. На пути от дома к офису очень мало автомобилей — конечно, и припарковаться стало намного проще. Может случиться так, что вы встретитесь с полицией, которая спросит вас, почему вы вышли из дома, заставит вас написать объяснение по этому поводу. Если законных оснований нет, это грозит штрафом или тюрьмой. Кстати, к законным поводам покинуть дом относится необходимость выгулять собаку. Молодежь шутит: за один вечер собаку выгуливают по семь раз, на восьмой бедный песик начинает прятаться.

В офисе, где я работаю, люди контактируют друг с другом как можно меньше, многие носят перчатки и маску, в лифте перемещаются по одному и принимают все необходимые меры предосторожности. Генеральный директор и мэр предлагают сотрудникам воспользоваться своим отпуском и продумать возможную альтернативу — например, работать удаленно.

Изменились условия обеда: закрыты бары, рестораны и пиццерии, по постановлению о карантине. Хотите чего-нибудь горячего — не остается ничего, кроме как пойти пообедать домой. Вечером, после окончания работы, можно зайти в магазин (продуктовые открыты). Это разрешено, но вы должны воспользоваться магазином, который находится на пути к дому. С маршрута отклоняться не рекомендовано.

Поскольку гулять с собакой можно, то в Италии шутят про новый собачий бизнес: «1 круг — 10 евро, 3 круга — 20 евро»

В первые дни карантина в супермаркетах раскупалось все самое важное и необходимое из продуктов. Сейчас все уже устаканилось, и полки более или менее полные. В дефиците очень немногие категории товаров. Внутри магазина сотрудники носят перчатки и маски и крайне осторожны при непосредственном контакте с покупателями — так осторожны, насколько это возможно. Покупатели тоже носят средства защиты, но не все.

Итальянцы никогда до этого так часто не ели дома, мы ведь с удовольствием ходим ужинать в рестораны и пиццерии. Сейчас все изменилось, и нам приходится менять свои привычки.

Телевидение, если сравнить с программами до карантина, сейчас транслирует усердную антивирусную кампанию. Программы эти готовятся не только для удовлетворения личного любопытства, но и для информирования о новых положениях и постановлениях, которые выпускаются ежедневно. Телефон теперь используется на все 100%. Фактически это единственный инструмент, с помощью которого можно контактировать с внешним миром.

Много проблем переживают итальянские семьи, которым теперь запрещено объединяться под одной крышей с родственниками: взрослые дети, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры живут далеко друг от друга. А теперь им нельзя ездить или ходить друг к другу. Встречи разрешены, только чтобы оказать срочную медицинскую помощь. Конечно, итальянцы ощущают себя в связи со всем этим как в тюрьме.

Внутри магазина сотрудники носят перчатки и маски и крайне осторожны при непосредственном контакте с покупателями — так осторожны, насколько это возможно

Самые креативные и общительные люди, особенно в центре и на юге, каждый день изобретают забавные флешмобы: например, поют гимны или классические произведения итальянской музыки с балконов и из окон своих домов — например, Azzurro Адриано Челентано. В целом итальянцы встречают карантин спокойно и терпеливо. Многие частенько иронизируют, но исполняют все требования полиции беспрекословно.

Я звоню своим близким, сижу дома или ухаживаю за садом — там, несмотря ни на что, вспыхнула весна.

Всех немного пугает ненадежность. Мы знаем, что происходит сегодня, но мы не знаем, что будет завтра с точки зрения здоровья и свободы передвижения.

Больницы испытывают трудности, начиная с северных районов, из-за нехватки персонала и коек для интенсивной терапии. Каждый день Италия ищет и находит решения для борьбы с растущей чрезвычайной ситуацией. На работу возвращаются некоторые доктора, которые уже несколько лет были на пенсии. И наоборот, вчерашние студенты, которые только что закончили вуз, сразу же вводятся в строй. В больницах выделяется все больше места для инфекционных заболеваний.

Мы очень надеемся, что все будет хорошо!

Однако жизнелюбивые итальянцы не унывают. Пусть им приходится сидеть по домам, пусть больше нет концертов и других развлечений, музыка рвется на свободу из этих «детей солнца». Жители домов выходят на балконы и начинают петь, а их соседи, высовываясь из окон и выходя на лоджии, подпевают, танцуют и подыгрывают, отбивая в такт музыке на всем, что под руку подвернется. Например, на кастрюльных крышках.



Подробнее о том, как переживают вирус в других странах, в материале «Реального времени».

