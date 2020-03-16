Вратарь «Уфы» назвал дураками тех, кто не боится коронавируса

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ситуацию вокруг пандемии коронавируса в российском обществе.

— Как в «Уфе» относятся к коронавирусу? Каково было играть при пустых трибунах?

— Эта ситуация никого не может оставить равнодушным. Самое главное — здоровье людей. Конечно, приятно играть, когда полный стадион. Если так решили, значит, было надо.

— Боитесь коронавируса?

— Только дурак не боится (улыбается).

— Во вторник могут приостановить чемпионат из-за пандемии. Вы в команде обсуждаете, как себя вести?

— Мы все пребываем в неведении и ждем какого-то решения. Как решит руководство лиги, так и будет.

— Надо его остановить, как в Италии и Испании, или нет?

— Для этого нужна информация о заболевших. Лично я такой не владею, поэтому тяжело сказать что-то по этому поводу. Здоровье людей — на первом месте, — сказал Беленов.