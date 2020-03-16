В центре Казани «Лада» опрокинулась на здание «Старого Амбара»

Фото: соцсети

Вчера вечером на перекрестке улиц Право-Булачной и Мусы Джалиля столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Дэу Нексия». Отечественная легковушка опрокинулась на здание трактира «Старый Амбар».

По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» не уступил «Дэу Нексии», выезжая со второстепенной дороги. От удара отечественная легковушка вылетела на тротуар и опрокинулась на здание трактира.

В результате пострадала пассажирка «Лады». Медики доставили ее в больницу.