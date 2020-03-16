В Челнах налоговая выставила счета по НДФЛ малому бизнесу

Фото: Сергей Афанасьев

В Набережных Челнах поднялась новая волна наездов налоговиков на малый бизнес. Непрозрачным способом определив среднюю зарплату по отраслям, местная ФНС разослала предпринимателям «письма счастья», требуя увеличить налоговую базу по НДФЛ либо доказать ее обоснованность пакетом документов. Тем, кто не захочет, грозят проверками.



Из писем предприниматели узнали, что властями района, а НДФЛ идет именно в муниципальную казну, каким-то непонятным методом установлена «средняя зарплата по отрасли» в 22,7 тыс. рублей. Фирмы с зарплатой ниже этого порога налоговики обещали «брать на карандаш» и отслеживать на предмет выплаты «серой зарплаты», а также обязать компании отчитаться перед ФНС целым пакетом трудовых документов.



ИФНС России по Набережным Челнам РТ в своих письмах указывает, что заработная плата ВЭД «Основной вид деятельности «56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» — 22,47 тыс. рублей. Получается, что средняя зарплата по отрасли на 10 тыс. рублей выше, чем МРОТ.

«Таким образом, установлен факт выплаты заработной платы работникам ниже средней заработной платы по ВЭД».

В результате, указывают налоговики, налогов бюджет недополучил: компания, предполагают в ИФНС, могла нарочно занизить зарплату, выплачивая дополнительные деньги работникам «в конвертах». Чтобы доказать факт «белой зарплаты» и уплаченных полностью налогов, бизнес обязывают предоставить реестры, ведомость начисления и выдачи зарплаты, регистры налогового учета, штатное расписание, коллективный договор и так далее, то есть целый ворох документов. И если они будут некорректно заполнены или инспекция обнаружит неточные данные, сначала с предпринимателя возьмут 500 рублей, затем 5 000 рублей, а за повторное нарушение — 20 тыс. рублей, грозно предупреждает ИФНС в письмах.



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