Судебные приставы РТ арестовали грузовой тягач

Судебные приставы арестовали грузовой тягач за многотысячные долги жительницы поселка Высокой Горы.

В отношении должницы на исполнении находится пять судебных актов о взыскании долгов по налогам. Женщина не платила их нескольких лет. В итоге тягач Freightliner ST 1200 был арестован приставами. Снятие ареста возможно только после полного погашения задолженности.

Также приставы арестовали автомобиль «Форд Фокус», владелец которого уклоняется от уплаты налогов. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД и на месте арестовали машину. За рулем находился сын должника, который также уклоняется от уплаты налогов.



Ранее на Горьковском шоссе в Казани судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД арестовали автомобиль марки Hyundai Solaris.