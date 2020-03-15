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Минздрав подробно расписал симптомы нового коронавируса

13:56, 15.03.2020
Минздрав подробно расписал симптомы нового коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минздрав РФ опубликовал методичку для медучреждений, посвященную выявлению и лечению нового коронавируса COVID-19. В материалах министерства подробно описаны симптомы заболевания.

Согласно методичке, инкубационный период заболевания длится от 2 до 14 дней. Более чем в 90% случаев проявляется высокая температура, в 80% — кашель. Также в 55% случаев медики фиксируют одышку, в 44% случаев высокая утомляемость, более чем у 20% заболевших присутствовало ощущение заложенности в грудной клетке.

Заразившиеся пациенты считаются выздоровевшими только при отсутствии проявлений болезни и отрицательных результатов анализа на вирус два дня подряд.

ОбществоМедицина
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