ФАС возбудила дело против представительства Хакасии в Москве — его возглавляет уроженка Казани

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Хакасская Управление Федеральной антимонопольной службы возбудила дело против постоянного представительства Хакасии в Москве, которым руководит замглавы Хакасии Юлия Исмагилова. Полпредство обвинили в нарушении закона о защите конкуренции при закупке горюче-смазочных материалов.

Условия аукционной документации свидетельствуют о том, что они направлены на исключение допуска на рынок других участников, кроме лица, которое стало победителем аукциона, сообщает УФАС.

Исмагилова родилась в апреле 1981 года в Казани. Имеет два высших образования, основная квалификация — юрист. С 2012 года работала в федеральных органах власти, в том числе в администрации президента РФ. До назначения в Хакасию в начал 2019 года она занимала должность в департаменте по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента в ПФО.