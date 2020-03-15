«Нефтехимик» в Саранске сыграл вничью с «Химками»

«Нефтехимик» в домашнем матче чемпионата ФНЛ в Саранске сыграл вничью с лидером турнира «Химками» (2:2).

Нижнекамцы первыми открыли счет, точный удар удался Петрову. Спустя 6 минут хавбек «Химок» Трошечкин дальним выстрелом сравнял результат на табло. После перерыва он же вывел гостей вперед, но в середине второго тайма Акбашев восстановил ничейный счет.

Таким образом, «Нефтехимик» снова сыграл вничью с лидером ФНЛ. Ранее в первом весеннем матче сезона команда Уткульбаева разошлась миром с волгоградским «Ротором» (1:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки» (Химки) — 2:2 (1:1)



Голы: Трошечкин (29, 50) — Петров (23), Акбашев (69).