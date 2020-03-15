Дана Уайт не знает где провести бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт заверил журналистов, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится несмотря на преследующие его трудности. Однако место организации пока не определено.

«У нас было несколько вариантов для этого боя, включая Неваду. Теперь этот вариант отпал, поэтому мы ищем другое место. Надеюсь в воскресенье у меня будет два варианта проведения этого поединка», — передает слова Уайта ТАСС.

Ранее встречу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и доходившего до звания временного чемпиона промоушена Тони Фергюссона планировалось провести в Нью-Йорке. В четверг власти мегаполиса ввели ограничения на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 2795, умерли 57 человек.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона является одним из самых ожидаемых в смешаных единоборствах. За последние годы он срывался уже четыре раза.