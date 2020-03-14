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Как в Казани проходит кубок президента Татарстана по конному спорту — видео

19:57, 14.03.2020
Как в Казани проходит кубок президента Татарстана по конному спорту — видео
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Казани 13—14 марта в Казани проходят всероссийские соревнования на первый кубок президента Татарстана по конкуру, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Трофей разыграют в конноспортивном манеже «Казань». Участниками соревнований стали больше 100 наездников из Саратовской, Кировской и Самарской областей, а также Марий Эл и Татарстана.

Подробнее о том, как проходят соревнования, смотрите в репортаже ТНВ.

Спорт Татарстан
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