Как в Казани проходит кубок президента Татарстана по конному спорту — видео

В Казани 13—14 марта в Казани проходят всероссийские соревнования на первый кубок президента Татарстана по конкуру, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Трофей разыграют в конноспортивном манеже «Казань». Участниками соревнований стали больше 100 наездников из Саратовской, Кировской и Самарской областей, а также Марий Эл и Татарстана.



Подробнее о том, как проходят соревнования, смотрите в репортаже ТНВ.