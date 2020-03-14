МЧС Татарстана предупредило об образовании гололедицы на дорогах

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об очередном ухудшении погодных условий с 23 часов 14 марта до 9 часов 15 марта.



По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

В связи с этим МЧС рекомендует водителям увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений. Также по возможности рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам советуют пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Также не стоит перебегать трассу перед движущимся транспортом, так как из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.