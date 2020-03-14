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Билл Гейтс отошел от руководства Microsoft ради благотворительности

08:24, 14.03.2020
Билл Гейтс отошел от руководства Microsoft ради благотворительности
Фото: wikimedia.org

Один из богатейших людей мира Билл Гейтс решил выйти из совета директоров Microsoft. Он уверен, что это позволит уделять больше времени благотворительности.

Основатель компании продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям, говорится в сообщении Microsoft.

Гейтс намерен заниматься работой в области здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата.

Бизнесмен основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом. Компания надолго стала лидером в компьютерной сфере. Гейтс же долгое время занимал первую строчку рейтинга Forbes. По данным на январь 2020 года, он оставался в тройке самых богатых людей планеты.

БизнесТехнологииIT
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