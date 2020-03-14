Билл Гейтс отошел от руководства Microsoft ради благотворительности

Один из богатейших людей мира Билл Гейтс решил выйти из совета директоров Microsoft. Он уверен, что это позволит уделять больше времени благотворительности.

Основатель компании продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям, говорится в сообщении Microsoft.

Гейтс намерен заниматься работой в области здравоохранения, образования и борьбы с изменением климата.

Бизнесмен основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом. Компания надолго стала лидером в компьютерной сфере. Гейтс же долгое время занимал первую строчку рейтинга Forbes. По данным на январь 2020 года, он оставался в тройке самых богатых людей планеты.