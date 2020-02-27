В Казани задержали наркокурьера с марихуаной в нижнем белье

Фото: МВД по РТ

В Казани сотрудники полиции задержали наркокурьера, у которого в трусах были обнаружены запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Полицейские установили слежку за подозреваемым. Ранним утром 1 февраля его задержали на улице Амирхана, когда он оборудовал тайник с наркотиками. Заметив полицейских, он попытался сбежать и оказать сопротивление, но был задержан.

В присутствии понятых стражи порядка провели личный досмотр. Из нижнего белья и кармана куртки изъяли 19 свертков с марихуаной. Общий вес наркотика составил 4,2 грамма, передает пресс-служба.

Подозреваемый признался, что он продал марихуану некому соотечественнику в размере 0,18 грамма. В рамках уголовного дела были изъяты ноутбук, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

