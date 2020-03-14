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В Казани откроется клуб для создания бизнеса по канонам ислама

00:27, 14.03.2020
В Казани откроется клуб для создания бизнеса по канонам ислама
Фото: pixabay.com

В Казани, Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Грозном и Черкесске откроют клубы для создания социально ориентированного бизнеса по канонам ислама. Об этом сообщил автор проекта «Школа молодого предпринимателя» Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Руслан Камбиев. Сегодня его запуск состоялся в Москве.

В рамках проекта на конкурсной основе в каждом регионе будут отобраны по 30 человек. Для них проведут обучающие тренинги по социальному предпринимательству и эффективной коммуникации, встречи с местными предпринимателями, онлайн-курс по социальному предпринимательству.

Также участники смогут принять участие в бизнес-форумах МАИБ с возможностью презентации своего проекта, пишет ТАСС.

Бизнес Татарстан
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