В Казани откроется клуб для создания бизнеса по канонам ислама

В Казани, Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Грозном и Черкесске откроют клубы для создания социально ориентированного бизнеса по канонам ислама. Об этом сообщил автор проекта «Школа молодого предпринимателя» Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Руслан Камбиев. Сегодня его запуск состоялся в Москве.



В рамках проекта на конкурсной основе в каждом регионе будут отобраны по 30 человек. Для них проведут обучающие тренинги по социальному предпринимательству и эффективной коммуникации, встречи с местными предпринимателями, онлайн-курс по социальному предпринимательству.

Также участники смогут принять участие в бизнес-форумах МАИБ с возможностью презентации своего проекта, пишет ТАСС.