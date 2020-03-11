Россия ввела ограничения на авиасообщение с Германией, Испанией и Францией

Россия с 13 марта ограничит перелеты из России в Германию, Испанию и Францию. Документ об этом подписал первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, говорится в сообщении на сайте АТОР.

Исключения будут сделаны для маршрутов через терминал F аэропорта Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Барселону, Мадрид и Париж. Эти рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

Напомним, Россия с 28 февраля из-за вспышки коронавируса временно запретила регулярные и чартерные рейсы в Иран и обратно. Также с 14 февраля был введен запрет для российских авиакомпаний на чартеры в Китай.