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В Казани хотят открыть университет речного и морского транспорта

18:26, 13.03.2020
В Казани хотят открыть университет речного и морского транспорта
Фото: realnoevremya.ru

В Казани планируют создать университет речного и морского транспорта. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения библиотеки нового формата.

По его словам, решение о создании вуза вчера было принято у президента Татарстана Рустама Минниханова. Он будет создан наподобие Волжского государственного университета водного транспорта в Нижнем Новгороде, который имеет международную аккредитацию.

Напомним, два дня назад президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.

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