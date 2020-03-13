В Казани хотят открыть университет речного и морского транспорта

В Казани планируют создать университет речного и морского транспорта. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения библиотеки нового формата.

По его словам, решение о создании вуза вчера было принято у президента Татарстана Рустама Минниханова. Он будет создан наподобие Волжского государственного университета водного транспорта в Нижнем Новгороде, который имеет международную аккредитацию.

Напомним, два дня назад президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко.