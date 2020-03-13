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«Динамо-Казань» продлило контракт с Самантой Фабрис

15:21, 13.03.2020
«Динамо-Казань» продлило контракт с Самантой Фабрис
Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Казань» продлило контракт с хорватской диагональной Самантой Фабрис, сообщает официальный сайт казанской команды.

Срок соглашения с волейболисткой продлен на два года — до конца сезона-2021/22.

Саманта Фабрис выступает за «Динамо-Казань» с начала нынешнего сезона. Ранее она 7 лет провела в Италии.

В общем рейтинге бомбардиров Суперлиги Фабрис в настоящий момент занимает вторую строчку, после Ксении Парубец, («Уралочка-НТМК») с показателем 327 очков против 408 соответственно. При этом волейболистка из Казани сыграла на два матча меньше.

Напомним, ранее стало известно, что ответный еврокубковый матч «Динамо-Казань» с итальянской «Бусто-Арсицио» был перенесен из-за коронавируса.

СпортВолейбол Татарстан
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