«Динамо-Казань» продлило контракт с Самантой Фабрис

«Динамо-Казань» продлило контракт с хорватской диагональной Самантой Фабрис, сообщает официальный сайт казанской команды.

Срок соглашения с волейболисткой продлен на два года — до конца сезона-2021/22.

Саманта Фабрис выступает за «Динамо-Казань» с начала нынешнего сезона. Ранее она 7 лет провела в Италии.

В общем рейтинге бомбардиров Суперлиги Фабрис в настоящий момент занимает вторую строчку, после Ксении Парубец, («Уралочка-НТМК») с показателем 327 очков против 408 соответственно. При этом волейболистка из Казани сыграла на два матча меньше.

Напомним, ранее стало известно, что ответный еврокубковый матч «Динамо-Казань» с итальянской «Бусто-Арсицио» был перенесен из-за коронавируса.