В Татарстане зафиксированы одни из самых низких значений по просроченным задолженностям

За четвертый квартал 2019 года в Татарстане были зафиксированы одни из самых низких долей просроченной задолженности по потребкредитам. В республике этот показатель был равен 12,9%.

Также доля просроченных долгов снизилась в Ханты-Мансийском автономном округе (8,9%), Москве (12,1%). Самое большое сокращение доли задолженностей по потребкредитам отмечено в Алтайском крае, Иркутской области и Приморском крае.

Как отметили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля просроченной свыше 30 дней задолженности по займам на покупку потребительских товаров снизилась в общем объеме потребкредитов в январе этого года до 15,5%. Год назад этот показатель был равен 19,1%, пишет ТАСС.

Ранее в Татарстане одобрили первые шесть кредитов по сельской ипотеке.