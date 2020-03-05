В Татарстане уже одобрены первые шесть кредитов по сельской ипотеке
В четверг, 5 марта, татарстанский филиал «Россельхозбанка» одобрил первые шесть кредитов по программе льготной сельской ипотеки. Общий объем этих кредитов составит 12,1 млн рублей.
На эти деньги шесть семей приобретут жилье в Актаныше, Тетюшах, Камском Устье и Усадах, передает пресс-служба Минсельхоза РТ.
Всего по программе в реестр включены 559 заявок на 1,2 млрд рублей.
Ранее уже сообщалось, что объем заявок по программе сельской ипотеки в четыре раза превышает финансирование.
Напомним, что на начало февраля насчитывалась почти тысяча заявок от татарстанцев на сумму в 1,5 млрд рублей.АналитикаНедвижимостьЭкономикаБанки Татарстан
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