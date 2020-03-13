«К коммунизму» за 600 миллионов: пожилой фермер решил продать бывший колхоз в Татарстане

«К коммунизму» за 600 миллионов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане выставили на продажу крупное независимое агропредприятие «Агромир» в Ютазинском районе (образовавшееся в свое время из колхоза «К коммунизму»). Предприятие оценили в 600 млн рублей.

По данным, которые предоставила компания, предприятие занимает площадь в 7649 га, из которых 6957 га отведены под пашни. На территории расположены 43 здания, в распоряжении находятся 69 единиц техники, включая трактора и грузовые машины. Работает цех по производству комбикорма.

В фермерском хозяйстве 3200 голов скота, треть из которых — дойные коровы. По данным Минсельхоза РТ, на «Агромире» надаивают по 15 тонн молока в сутки — а значит, почти все молоко района производится здесь.

— Чистый доход в год — от 70 млн рублей, активов почти на 900 млн рублей, — заявили в компании.

Колхоз заслуженного работника

Данные «СПАРК-Интерфакс» несколько не согласуются с этими заявлениями, но все же свидетельствуют, что предприятие довольно эффективное и крепкое. По итогам 2018 года выручка составила 187,12 млн рублей, а чистая прибыль — 52,34 млн рублей. Чистые активы составляли 297 млн рублей.

Компания не фигурирует в крупных арбитражных делах, в отношении нее нет открытых исполнительных производств. На предприятии работают чуть менее 190 человек.

Что касается положения в отрасли, то, по данным Минсельхоза РТ на первое полугодие 2019 года, «Агромир» занимал 68-е место из 245 по объемам производства, 96-е — по надоям. Компания в целом, похоже, на хорошем счету в министерстве: пресс-служба посвящает отдельные материалы тому, как эффективно там кормят коров и добывают молоко. А еще в 2018 году хозяйство стало лучшим по растениеводству в районе.

При этом компания не имеет выраженных связей с какими-либо крупными агрохолдингами. Сейчас «Агромир» на 49% принадлежит Сирину Ахатовичу Галиеву и на 51% — Лейсан Сириновне Айдельдиновой (судя по всему, дочери Галиева). Галиев также руководит ООО «Нур» — оно расположено по тому же адресу, что и «Агромир», и занимается продажей мяса птицы (выручка за 2018 год — 40 млн рублей, чистая прибыль — символические 40 тысяч рублей).

Сам Галиев — заслуженный работник сельского хозяйства РТ, а в период с 2000 по 2005 год работал главой Ютазинского района. Его административная карьера начиналась с поста зампредседателя колхоза «К коммунизму» (в других источниках — «Коммунизм»). На базе этого колхоза и было создано ООО «Агромир».

«Я устал, я ухожу»

Галиев рассказал «Реальному времени»: он продает предприятие в силу возраста. Ему уже за 70, он проработал в сельском хозяйстве 37 лет и собирается на покой. Преемника в этом деле у него не осталось, дочь (и совладелица компании) живет в Казани и от сельского хозяйства далека.

— Если будет реальный покупатель, кто бы ни был, нет вопросов. Главное — стопроцентная оплата, — заявил нам Галиев. Он не исключил, что покупателем может стать и крупный агрохолдинг. Пока, по его словам, предложений о покупке еще не поступало.

Ситуацию как для своего бизнеса, так и в целом в сельском хозяйстве Татарстана Галиев оценил положительно: «Все нормально. Республика помогает нам, субсидии выделяет».

Александр Артемьев