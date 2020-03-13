Минниханов вошел в тройку лидеров в рейтинге губернаторов от «Медиалогии»
Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в февральском рейтинге губернаторов от «Медиалогии».
Индекс цитируемости главы республики составил 78, он поднялся на пять строчек выше по сравнению с прошлым результатом.
В СМИ Рустам Минниханов упоминался более 9 тыс. раз.
Стоит отметить, что в рейтинге глав регионов Поволжья за февраль 2020 года президент Татарстана занял первое место.
Чаще всего глава региона упоминался в связи с тем, что он и глава Роспотребнадзора Анна Попова побывали в больнице, где поместили на карантин эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян.
Также в поле зрения СМИ оказалось прощание Рустама Минниханова с трагически погибшим при жесткой посадке вертолета депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным.
Помимо этого, глава Татарстана упоминался в рамках открытия второй в России «Школы 21», на котором вместе с политиком присутствовал глава Сбербанка Герман Греф.ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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