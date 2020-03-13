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Минниханов вошел в тройку лидеров в рейтинге губернаторов от «Медиалогии»

14:09, 13.03.2020
Минниханов вошел в тройку лидеров в рейтинге губернаторов от «Медиалогии»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в февральском рейтинге губернаторов от «Медиалогии».

Индекс цитируемости главы республики составил 78, он поднялся на пять строчек выше по сравнению с прошлым результатом.

В СМИ Рустам Минниханов упоминался более 9 тыс. раз.

Стоит отметить, что в рейтинге глав регионов Поволжья за февраль 2020 года президент Татарстана занял первое место.

Чаще всего глава региона упоминался в связи с тем, что он и глава Роспотребнадзора Анна Попова побывали в больнице, где поместили на карантин эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян.

Также в поле зрения СМИ оказалось прощание Рустама Минниханова с трагически погибшим при жесткой посадке вертолета депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным.

Помимо этого, глава Татарстана упоминался в рамках открытия второй в России «Школы 21», на котором вместе с политиком присутствовал глава Сбербанка Герман Греф.

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