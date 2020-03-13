В Татарстане у водителя автобуса за рулем случился инфаркт: видео с места
В Азнакаево в аварию попал пассажирский автобус. У водителя автобуса случился сердечный приступ за рулем.
В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. Автор видео, тяжело дыша и мотая камеру из стороны в сторону, показал последствия аварии. Судя по всему, автобус протаранил несколько автомобилей. Рядом стоит карета скорой помощи. В кадр также попали пожарные и сотрудники ГИБДД.
Сообщается, что водитель погиб на месте. Информация о других пострадавших уточняется.Общество Татарстан
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