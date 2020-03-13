Новости общества

13:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане у водителя автобуса за рулем случился инфаркт: видео с места

12:17, 13.03.2020
В Татарстане у водителя автобуса за рулем случился инфаркт: видео с места
Фото: кадр видео из соцсети

В Азнакаево в аварию попал пассажирский автобус. У водителя автобуса случился сердечный приступ за рулем.

В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. Автор видео, тяжело дыша и мотая камеру из стороны в сторону, показал последствия аварии. Судя по всему, автобус протаранил несколько автомобилей. Рядом стоит карета скорой помощи. В кадр также попали пожарные и сотрудники ГИБДД.

Сообщается, что водитель погиб на месте. Информация о других пострадавших уточняется.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров