В Татарстане у водителя автобуса за рулем случился инфаркт: видео с места

Фото: кадр видео из соцсети

В Азнакаево в аварию попал пассажирский автобус. У водителя автобуса случился сердечный приступ за рулем.

В соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. Автор видео, тяжело дыша и мотая камеру из стороны в сторону, показал последствия аварии. Судя по всему, автобус протаранил несколько автомобилей. Рядом стоит карета скорой помощи. В кадр также попали пожарные и сотрудники ГИБДД.

Сообщается, что водитель погиб на месте. Информация о других пострадавших уточняется.