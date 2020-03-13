Завлабораторией Казанского энергоуниверситета призналась в мошенничестве

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летней бывшей заведующей учебной лабораторией Казанского государственного энергоуниверситета. Ее обвиняют в мошенничестве под видом содействия в передаче взяток преподавателям, вину женщина полностью признает, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального Следкома.



По версии следствия, в 2018—2019 годах заведующая брала у студентов, желавших купить оценку за экзамен, от 3,5 до 13 тыс. рублей якобы для дальнейшей передачи преподавателям. Но брала не напрямую — средства перечислялись студентами на банковские карты посредников, которые оставляли себе часть за услуги, а остальное отдавали ныне обвиняемой. Которая просто присваивала полученное.

По данным «Реального времени», речь идет об Ольге Савельевой, которая больше в энергоуниверситете не работает. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УВД Казани и следственных действий было установлено 9 эпизодов преступлений, общий ущерб полученных и присвоенных «взяток» составил 56 тысяч рублей.

Вину бывшая завлабораторией признала полностью. Дело направлено в суд.

Ранее в Казанском гарнизонном военном суде стартовал процесс по делу об афере с продажей мест будущей службы офицеров-танкистов.