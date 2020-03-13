Билялетдинов назвал фаворита в серии между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал фаворита в серии плей-офф Кубка Гагарина между казанским клубом и уфимским «Салаватом Юлаевым».

— «Ак Барс» очень хорошо провел регулярный чемпионат. Является ли казанская команда безоговорочным фаворитом на Востоке и кого видите главными конкурентами?

— «Ак Барс» — молодцы. Мне очень нравится, как команда ровно и стабильно играет на протяжении всего сезона. «Салават Юлаев» — тоже очень сильный соперник, который хорошо готов к плей-офф. «Ак Барсу» нельзя ни в коем случае расслабляться. Но я думаю, все-таки они фавориты серии и преимущество у них будет, — сказал Билялетдинов.

Сегодня в «Реальном времени» вышел материал, посвященный 65-летию Зинэтулы Билялетдинова.