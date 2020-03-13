В Казани девушка за рулем Porsche протаранила светофор и дорожный знак

Вчера днем девушка за рулем Porsche врезалась в светофор и дорожный знак, а также задела дорожное ограждение. Фотографии последствий аварии опубликованы в соцсети.

ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Астрономической. Как рассказали свидетели, автомобиль двигался на высокой скорости. Сама девушка утверждает, что скорость не превышала 80 км/ч, при том что разрешенная скорость на данном участке — 40 км/ч.

При столкновении девушка получила легкие травмы, от госпитализации отказалась.

