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В Казани девушка за рулем Porsche протаранила светофор и дорожный знак

09:23, 13.03.2020 1
В Казани девушка за рулем Porsche протаранила светофор и дорожный знак

Вчера днем девушка за рулем Porsche врезалась в светофор и дорожный знак, а также задела дорожное ограждение. Фотографии последствий аварии опубликованы в соцсети.

ДТП произошло на перекрестке улиц Островского и Астрономической. Как рассказали свидетели, автомобиль двигался на высокой скорости. Сама девушка утверждает, что скорость не превышала 80 км/ч, при том что разрешенная скорость на данном участке — 40 км/ч.

При столкновении девушка получила легкие травмы, от госпитализации отказалась.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:29
    Это очень скоростной автомобиль, для безопасности надо срочно заменить прокладку между рулем и педалью газа....
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