В Набережных Челнах ищут инвестора для бомбоубежища

Фото: Авито

На сайте «Авито» появилось необычное объявление о поиске инвесторов для строительства бомбоубежища. Купить место в бункере можно за 15 миллионов рублей.

Сообщается, что место строительства находится в 5—20 километрах от Набережных Челнов. Первому покупателю обещают четыре места в подарок. Далее в бункере останется еще пять мест стоимостью 5 миллионов рублей. Разместиться в убежище можно будет в течение 50 лет.

«В случае каких либо угроз, войн, биологических заражений, наступления ядерной зимы на данном объекте можно провести 1 год без выхода на поверхность! В дальнейшем будут построено еще два продовольственных хранилища на расстоянии 1—5 километров. Рядом с объектом будет также расположен отсек гидропоники для выращивания овощей и регенерации воздуха», — пишет автор объявления.