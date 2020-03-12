Биржи США закрылись с рекордным за последние 30 лет падением

Индексы США закрылись резким падением на 7,9—9,3%. Оно стало худшим с 1987 года, пишет «РИА Новости»

По состоянию на 16.00 по местному времени (23.00 мск), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,54%, до 2510,48 пункта.