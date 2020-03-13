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В Татарстане пассажирскую навигацию на Волге и Каме планируют открыть 30 апреля

01:34, 13.03.2020
В Татарстане пассажирскую навигацию на Волге и Каме планируют открыть 30 апреля
Фото: realnoevremya.ru

Открытие пассажирской навигации на реках Волге и Каме в Татарстане запланировано на 30 апреля.

В ходе совещания в Миндортрансе руководители судоходных компаний доложили о том, что ремонт судов и дебаркадеров ведется согласно графикам. Замглавы ведомства Андрей Егоров отметил, что одной из основных задач на данный момент является подготовка к пассажирской навигации и обеспечение ее бесперебойной работы.

Также на совещании был рассмотрен вопрос организации в навигацию текущего года судоходства на реке Казанке, сообщает Миндортранс РТ.

Напомним, что пассажирская навигация в прошлом году завершилась 10 ноября.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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