Гранты на 7 млн рублей для реализации молодежных проектов получили 70 татарстанцев

Фото: Минмол РТ

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов наградили победителей I Республиканского конкурса грантов для физических лиц.

Общий бюджет конкурса составил 7 млн рублей, эту сумму разделят между собой 70 победителей из 33 районов. Среди проектов-победителей — «Жизнь после развода», который представила 29-летняя Лейсан Енькова. Проект нацелен на поддержку разводящихся молодых супругов в ситуации конфликта по вопросам определения места жительства, порядка общения и воспитания детей.

Прием заявок на грантовую поддержку осуществлялся с 11 декабря 2019 года по 11 января 2020 года. Всего было подано 1 455 заявок, 542 конкурсанта прошли предварительный отбор, в очном этапе участвовало 224 человека, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ранее сообщалось, что 50 проектов из Татарстана, среди которых 32 направлены на поддержку детей и молодежи, получат гранты президента России. Всего выделят 60,2 млн рублей, из этой суммы молодежные проекты выручат 33,3 млн рублей.