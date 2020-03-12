ВЦИОМ: больше 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ — с 6 марта эта доля увеличилась на 22%. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного центра (ВЦИОМ), проведенного 11 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.

В целом 87% россиян информированы о предстоящем голосовании. Из них каждый второй - 49% - знает точную дату проведения опроса 22 апреля 2020 года.

Участие в голосовании планируют принять участие, 69% россиян, при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Напомним, аксобрания более 2/3 российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию. Отметим, что необходимый минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений, — 57 регионов. Если суд даст положительное заключение — поправки вынесут на всероссийское голосование.