Две трети регионов поддержали закон о поправках в Конституцию

Заксобрания более 2/3 российских регионов поддержали законопроект о поправках в Конституцию.

Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, пишет ТАСС.

Отметим, что необходимый минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений, — 57 регионов. Если суд даст положительное заключение — поправки вынесут на всероссийское голосование.

Напомним, что после процедуры голосования региональных заксобраний Совет Федерации соберется на заседание 14 марта, где утвердит решения регионов.



В числе проголосовавших за поправки — одиннадцать регионов Дальнего Востока, больше половины субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, почти все регионы Северного Кавказа, Юга России, Поволжья и Северо-Запада.

В других субъектах рассмотрение поправок пройдет до конца четверга, а в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея слушания проведут завтра, 13 марта.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана опубликовали текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину о включении в поправки в Конституцию пункта о сохранении родных языков.

