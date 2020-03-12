Марат Ахметов возглавит комиссию по сохранению родного языка в Татарстане

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать комиссию по вопросам изучения и сохранения родного языка в РТ.

Президент республики Рустам Минниханов идею поддержал. Возглавить комиссию предложено заместителю председателя парламента Марату Ахметову.

Напомним, сегодня на заседании Госсовета РТ Минтимер Шаймиев заострил вопрос на проблеме изучения национальных языков. Он говорил о том, как Конституция стабилизировала жизнь страны, о большом политическом весе и о важной роли Татарстана в современной России и о том, насколько важно сохранять традиции народов и их язык, не допускать дискриминации. «Реальное время» приводит стенограмму его эмоционального выступления.