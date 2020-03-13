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Большинство казанцев хотят видеть велостанции на территориях парков и у станций метро

03:30, 13.03.2020
Большинство казанцев хотят видеть велостанции на территориях парков и у станций метро
Фото: Максим Платонов

В опросе населения Казани по выбору мест для велопарковок уже проголосовали 1 628 человек. Он продлится до 31 марта.

Больше всего казанцы хотят видеть велостанции в парках и скверах, у станций метро, в жилых микрорайонах для связи с центром города, в центральной части города, жилых микрорайонах для прогулок внутри них и вблизи зданий вузов

Также респонденты отметили, что велостанции необходимы вблизи торговых центров и у общежитий, а также у Голубых озер и спортивных объектов, сообщает транспортный сайт Казани.

Ранее власти Казани утвердили программу повышения безопасности дорожного движения. Согласно программе, необходимо популяризировать велосипеды и самокаты и развивать велодорожную инфраструктуру.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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