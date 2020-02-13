Повышать безопасность на дорогах Казани будут с помощью велосипедов и самокатов

Фото: Максим Платонов

В Казани утвердили программу повышения безопасности дорожного движения. Объем ее финансирования оставил 43,05 млн рублей.

Программа рассчитана на сокращение количества погибших в результате ДТП, в том числе детей. Для этого разработчики планируют формировать у населения негативное отношение к нарушениям правил дорожного движения, повышать культуру на дорогах, популяризовать велосипеды и самокаты и развивать велодорожную инфраструктуру.

«Развитие транспорта малой мобильности создает предпосылки для сокращения потребности в передвижении на личном автотранспорте, способствует

уменьшению количества автомобилей на дорогах города и, как следствие, снижению риска возникновения ДТП», — сказано в сборниках документов мэрии.



Ранее сообщалось, что в бюджет Казани на 2018 год внесут проект велодорожной сети за 643 миллиона рублей.