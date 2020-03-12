Суд начнет рассмотрение дела аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова в конце марта

Головинский суд Москвы 25 марта начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что математик подозревается в поджоге офиса «Единой России». «Реальное время» подробно описывало ситуацию вокруг дела Мифтахова. С февраля 2019-го он арестован и находится в СИЗО. Первый раз Мифтахов был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223. ч. 1 УК РФ) прямо в студенческом общежитии 1 февраля. Его отпустили через неделю, но только для того, чтобы вновь задержать. Сейчас его обвиняют в хулиганстве.

В конце декабря 2019 года МВД завершило следственные действия в отношении Мифтахова. В начале февраля Мосгорсуд продлил арест математика до 7 апреля.