Сегодня исполняется 66 лет со дня образования КГБ

Сегодня, 13 марта, исполняется 66 лет со дня образования знаменитой советской спецслужбы, Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) при Совете министров СССР.

В ведении КГБ была разведка и контрразведка, оперативно-разыскная деятельность, охрана государственной границы СССР, охрана руководителей КПСС (до 1990 года) и правительства СССР, организация и обеспечение правительственной связи, а также борьба с национализмом, инакомыслием, преступностью и антисоветской деятельностью.

Современная Федеральная служба безопасности (ФСБ) является одной из служб, к которой перешли функции КГБ после распада СССР и ряда реорганизаций в 1995 году. При этом профессиональный праздник работников органов госбезопасности в России отмечается 20 декабря — он восходит ко дню образования ВЧК. Как отмечают историки спецслужб, это связано с тем, что статус и функционал КГБ по сравнению с организациями-предшественниками при создании были урезаны.

Вместе с тем сейчас именно аббревиатура КГБ в разговорной речи и в зарубежных СМИ используется для описания почти любой российской спецслужбы. В медиа и масскультуре КГБ имеет статус легендарной, подчас зловещей и одной из наиболее эффективных мировых спецслужб.