Россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один россиянин, заявил местный Минздрав.

Все они помещены на карантин, их состояние оценивается как стабильное, передает «РИА Новости».

Так, в ОАЭ общее число заразившихся коронавирусом достигло 85 человек, число россиян, заболевших в этой стране, достигло четырех. Один из них уже вышел из больницы.